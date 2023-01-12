ﻣﻠﺗﻘﻰ دوﻟﻲ ﻟﺗطوﯾر ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﺣﻠﯾﺔ المياه في الرياض الأسبوع القادم

تنظم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﺎﻟﺣﺔ، ﻣﻠﺗﻘﻰ "ﺗطوﯾر ﻣُﻣﻛﻧﺎت ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﺔ"، ﻓﻲ الرياض، خلال اﻟﻔﺗرة ﺑﯾن 16 و18 ﯾﻧﺎﯾر الجاري.
ويعقد ﺑرﻋﺎﯾﺔ وزﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﻣﯾﺎه واﻟزراﻋﺔ اﻟﻣﮭﻧدس ﻋﺑداﻟرﺣﻣن اﻟﻔﺿﻠﻲ، وﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻧﺧﺑﺔ ﻣن اﻟوزراء واﻟﺧﺑراء واﻟﻣﺳؤوﻟﯾن وﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﺟﮭﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ.
وﯾﻔﺗﺢ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ، اﻟذي ﯾﻧطﻠﻖ ﺗﺣت ﺷﻌﺎر "ﺗطوﯾر اﻟﺟﯾل اﻟﻘﺎدم ﻣن ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﺎﻟﺣﺔ"، آﻓﺎق تنمية ھذه اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ، واﺳﺗﻛﺷﺎف اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻔرص اﻟواﻋدة ﻓﻲ ﺗﻘﻧﯾﺎﺗﮭﺎ واﺑﺗﻛﺎراﺗﮭﺎ، وأﺳﺎﻟﯾب ﺗﻘدﻣﮭﺎ ﻧﺣو ﻣﺳﺗﻘﺑل أﻛﺛر اﺳﺗداﻣﺔ وأﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ.
ﻛﻣﺎ ﯾﮭدف إﻟﻰ إﺛﺎرة اﻟﻧﻘﺎش ﺣول ﻣُﻣﻛﻧﺎت اﻻﺳﺗداﻣﺔ واﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﺗﻣوﯾل ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﺔ، واﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻘﺎدة اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن واﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺣول اﻟﻌﺎﻟم، ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﮭوض ﺑﮭذه اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﺗطوﯾرھﺎ.
وﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﺣﺎور اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻠﺗﻘﻰ: ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾرًا ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل ﺗﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎه، وﺗﺳرﯾﻊ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة، وﺗﺣﻘﯾﻖ اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﺔ، وﺑﺣث ﺳﺑل ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﺻﻧﯾﻊ ﺳﻼﺳل اﻟﺗورﯾد ﻣﺣﻠﯾﺎً، وﺗﺣدﯾد إﻣﻛﺎﻧﺎت اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎه وﺳُﺑل ﺗﻌزﯾزھﺎ.
كما ﯾﺳﺗﮭدف اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوره: اﺳﺗﺷراف ﻣﺳﺗﻘﺑل ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﺔ، واﺑﺗﻛﺎرات ﺳﻼﺳل اﻟﺗورﯾد وﺗﺄﺛﯾرھﺎ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘطﺎع، وﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص ﻟدﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﻧﻣو واﻟﺗﻘدم ﻓﯾﮭﺎ، وﺑﺣث ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﺳﻼﺳل ﺗورﯾد ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ واﻟﻛﻔﺎءة واﻟﺻﻼﺑﺔ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣزاﯾﺎ اﻟرﻗﻣﻧﺔ واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺿﺧﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﺔ، وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﺔ اﻟﺧﺿراء واﺑﺗﻛﺎراﺗﮭﺎ، وﺗطوﯾر رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻣﯾﺎه.
وﯾﺄﺗﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺟﮭود اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﺎﻟﺣﺔ، ﻟﺗﻌزﯾز ﻣُﻣﻛﻧﺎت اﻟرﯾﺎدة اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾًﺎ، وﺗطوﯾر ﺳﻼﺳل اﻟﺗورﯾد وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﻏﺷﯾﺔ، وﺧﻔض ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﺔ، ودﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر وﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺻﺎدر اﻟدﺧل، وﻓﻖ ﻣﺳﺗﮭدﻓﺎت رؤﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ 2030 ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﺔ، ﺳوﻗًﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ زاﺧرة ﺑﺎﻟﻔرص اﻟﺗﻲ ﺗﻌزز اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، وﺗﺛري اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت واﻟﻣﺟﺎﻻت اﻷﺧرى.