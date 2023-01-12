ﻣﻠﺗﻘﻰ دوﻟﻲ ﻟﺗطوﯾر ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﺣﻠﯾﺔ المياه في الرياض الأسبوع القادم

وﯾﺄﺗﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺟﮭود اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﺎﻟﺣﺔ، ﻟﺗﻌزﯾز ﻣُﻣﻛﻧﺎت اﻟرﯾﺎدة اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾًﺎ، وﺗطوﯾر ﺳﻼﺳل اﻟﺗورﯾد وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﻏﺷﯾﺔ، وﺧﻔض ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﺔ، ودﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻻﺑﺗﻛﺎر وﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺻﺎدر اﻟدﺧل، وﻓﻖ ﻣﺳﺗﮭدﻓﺎت رؤﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ 2030 ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﺔ، ﺳوﻗًﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ زاﺧرة ﺑﺎﻟﻔرص اﻟﺗﻲ ﺗﻌزز اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، وﺗﺛري اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت واﻟﻣﺟﺎﻻت اﻷﺧرى.