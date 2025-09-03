برعاية نائب أمير الشرقية.. انطلاق المؤتمر الدولي الخامس لمستجدات السكري والسمنة غدًا بالخبر

ويُعد المؤتمر، الذي يُقام للعام الخامس على التوالي، أحد أبرز التجمعات الطبية في المملكة، حيث يشارك فيه أكثر من 60 طبيبًا وباحثًا ومختصًا من 6 دول عربية ودولية، بهدف مناقشة أحدث المستجدات والتقنيات في تشخيص وعلاج أمراض السكري والغدد الصماء والسمنة. كما يسعى المؤتمر إلى تشجيع البحث العلمي وتعزيز التعاون بين التخصصات الصحية المختلفة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بجودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى.