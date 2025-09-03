برعاية نائب أمير الشرقية.. انطلاق المؤتمر الدولي الخامس لمستجدات السكري والسمنة غدًا بالخبر

برعاية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، تنطلق صباح غدٍ (الخميس) أعمال المؤتمر الدولي الخامس لمستجدات أمراض السكري والسمنة (Saudi Endo)، الذي تنظمه الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء، ويستمر حتى السبت 6 سبتمبر 2025 في فندق المريديان بالخبر.
ويُعد المؤتمر، الذي يُقام للعام الخامس على التوالي، أحد أبرز التجمعات الطبية في المملكة، حيث يشارك فيه أكثر من 60 طبيبًا وباحثًا ومختصًا من 6 دول عربية ودولية، بهدف مناقشة أحدث المستجدات والتقنيات في تشخيص وعلاج أمراض السكري والغدد الصماء والسمنة. كما يسعى المؤتمر إلى تشجيع البحث العلمي وتعزيز التعاون بين التخصصات الصحية المختلفة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بجودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى.
وأكد المشرف العام على المؤتمر، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء عبدالعزيز بن علي التركي، أن دعم ورعاية سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه يعكسان حرص القيادة على احتضان المؤتمرات الدولية الطبية، بما يجعل المملكة عضوًا فاعلًا في المجتمع الصحي العالمي. وأوضح أن المؤتمر يتضمن أكثر من 40 محاضرة وجلسة تغطي 11 محورًا أساسيًا بمشاركة أكثر من 8 جهات دولية، مشددًا على أن الاستثمار في صحة الإنسان يعد ركيزة أساسية لمستقبل أفضل.
من جانبها، أوضحت رئيس اللجان التنظيمية والرئيس التنفيذي للجمعية خديجة بنت منصور الحنوة أن المؤتمر يمثل منصة لتبادل الخبرات مع نخبة من المتخصصين من مختلف دول العالم، ويعزز الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من أمراض السكري والغدد الصماء عبر تبني نمط حياة صحي ومتوازن، مؤكدة أن المؤتمر معتمد من هيئة التخصصات الصحية بواقع 24 ساعة تعليمية معتمدة.