أمير المدينة المنورة يزور "الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين" ويشارك منسوبيها الإفطار

وخلال الزيارة استمع أمير منطقة المدينة المنورة إلى شرح قدمه المشرف العام على الأعمال في المسجد النبوي، الدكتور نبيل اللحيدان، عن الجهود التي قدمتها الهيئة بالتنسيق والتكامل مع جميع الشركاء؛ للوصول إلى أقصى درجات الراحة والطمأنينة للمصلين وزوار المسجد النبوي طيلة أيام شهر رمضان الفضيل، التي تحققت بفضل الله، ثم بفضل الدعم الذي توليه الحكومة للحرمين الشريفين والعناية بشؤون قاصديهما.