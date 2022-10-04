"بازيد": "عسل السمرة" السعودي يكافح الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية.. وهذا تحذيري لمرضى "السكري"

كشف باحث سعودي عن فوائد فريدة لعسل السمرة، المنتج في المملكة العربية السعودية، واحتوائه على عدد من المركبات الحيوية الفعالة، والخصائص الدوائية القادرة على الحد من نمو البكتيريا والفطريات، وتثبيط تواصل الميكروبات فيما بينها.
وقال عبدالرحمن بن صالح بازيد، عضو هيئة التدريس بقسم علوم المختبرات الطبية بجامعة حائل، لـ"سبق" إن دراسة أجراها فريق بحثي بقيادته، وبدعم من عمادة البحث العلمي بجامعة حائل، وبالتعاون مع عدد من الباحثين بجامعات حائل، وطيبة، وأم القرى، والملك عبدالعزيز ونشرت في مجلة الدوائيات الدولية الشهيرة Pharmaceuticals، كشفت عن الدور الإيجابي الفريد لعسل السمرة في تثبيط نمو مجموعة واسعة من البكتيريا، والفطريات المقاومة للمضادات الميكروبية المختلفة، إلى جانب تأثيره كأحد مضادات الأكسدة.
ولفت "بازيد" إلى أن عسل السمرة من السهل اقتناءه؛ إذ أنه ينتج في منطقة الباحة في جنوب غرب المملكة، ويتراوح سعره في الأسواق ما بين 250 إلى 300 ريال للكيلو الواحد.
ووجه عضو هيئة التدريس تحذيراً للمرضى المصابين بالاعتلالات الصحية مثل: السكري بضرورة التقيد بإرشادات الأطباء، فيما يتعلق بملاءمة استخدامهم للعسل، وغيره من المركبات الطبيعية والدوائية لحالاتهم الصحية، تفادياً لأي مضاعفات.
وأشار الباحث السعودي إلى أن نتائج الدراسة التي أجريت على "السمرة" تفتح المجال أمام المصانع الدوائية للتوسع في إجراء المزيد من الدراسات السريرية؛ لإنتاج مستحضرات علاجية من العسل السعودي.
وتتوائم نتائج الدراسة مع رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج تعزيز الوقاية الصحية، الذي يشمل العديد من المبادرات منها: مبادرة الابتكار في المجال الصحي، التي تهدف إلى ابتكار وتطوير منتجات ذات فائدة وقائية وعلاجية، بالإضافة إلى مبادرة الحد من الأمراض المعدية، لا سيما التي تتسبب فيها البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وكذلك تطوير منتجات دوائية، وتوطين صناعة الأدوية في السعودية للوصول إلى الأمن الدوائي، الذي يُعد أحد مستهدفات الرؤية، إضافة إلى برنامج (صنع في السعودية)، وذلك بجعل العسل السعودي منتجاً ذو جودة عالية ليكون منافساً محلياً ودولياً، بحسب ما ذكره عضو هيئة التدريس بجامعة حائل.