"بازيد": "عسل السمرة" السعودي يكافح الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية.. وهذا تحذيري لمرضى "السكري"

وتتوائم نتائج الدراسة مع رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج تعزيز الوقاية الصحية، الذي يشمل العديد من المبادرات منها: مبادرة الابتكار في المجال الصحي، التي تهدف إلى ابتكار وتطوير منتجات ذات فائدة وقائية وعلاجية، بالإضافة إلى مبادرة الحد من الأمراض المعدية، لا سيما التي تتسبب فيها البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وكذلك تطوير منتجات دوائية، وتوطين صناعة الأدوية في السعودية للوصول إلى الأمن الدوائي، الذي يُعد أحد مستهدفات الرؤية، إضافة إلى برنامج (صنع في السعودية)، وذلك بجعل العسل السعودي منتجاً ذو جودة عالية ليكون منافساً محلياً ودولياً، بحسب ما ذكره عضو هيئة التدريس بجامعة حائل.