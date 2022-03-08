في اليوم الدولي للمرأة.. المرأة السعودية "ترفل" بالمنجزات في ركاب رؤية الوطن

محليًّا وفي المملكة العربية السعودية تحل هذه المناسبة والمرأة السعودية تعيش مرحلة فاخرة جدًّا من اهتمام القيادة، وشقيقها الرجل؛ حيث تم تمكينها في فترة وجيرة من الكثير من حقوقها، لتقوم بواجباتها في خدمة هذا الوطن الكريم. يقول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ضمن مقولاته الداعمة في هذا المسار في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أمام مجموعة "تواصل المرأة 20": "بلادنا انطلقت في رحلة إصلاحية غير مسبوقة، بشهادة المجتمع الدولي، لتمكين المرأة ودعم مشاركتها في التنمية الوطنية من خلال هذا النهج الشامل"؛ مؤكدًا أن "المرأة هي مصدر التطور لأي مجتمع، فمن غير نساء ممكنات يصعب إصلاح المجتمعات؛ حيث إن المرأة هي نصف المجتمع وهن مربيات الأجيال. وقد أثبت عبر التاريخ دورها البارز والفعال في قيادة التغيير وصنع القرار".

وعلى نفس النهج يقول صانع رؤية السعودية 2030م صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وزير الدفاع ضمن تصريحات عديدة: "أنا أدعم السعودية، ونصف السعودية من النساء؛ لذا أنا أدعم النساء"، كما قال في تصريح آخر: "تمكين المرأة والشباب محوران أساسيان لتحقيق النمو المستدام".