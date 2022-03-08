في اليوم الدولي للمرأة.. المرأة السعودية "ترفل" بالمنجزات في ركاب رؤية الوطن

يحتفل العالم اليوم، باليوم الدولي للمرأة الذي يوافق 8 مارس 2022م بشعار (المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غد مستدام)؛ حيث يشير الموقع الرسمي للأمم المتحدة إلى موضوعه هذا العام 2022م "المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غد مستدام"، ووصف موقع الأمم المتحدة النساء والفتيات بأنهن "قائدات فاعلات وصانعات تغيير في كل ما يتعلق بالتخفيف من حدة التغير المناخي والتكيف معه؛ فينخرطن في مختلف المبادرات المتعلقة بالاستدامة حول العالم، ومشاركتهن وقيادتهن دائمًا ما تثمر عن عمل مناخي أكثر فعالية"؛ معتبرًا أنه إذا أردنا تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ المساواة المبنية على النوع الاجتماعي، فلا يمكن أن يتم ذلك "دون تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي"، ومؤكدًا أنه في كل يوم يَثبُت أن النساء يشكلن غالبية فقراء العالم، وهن أكثر اعتمادًا على الموارد الطبيعية التي يهددها تغير المناخ بشكل خاص.
محليًّا وفي المملكة العربية السعودية تحل هذه المناسبة والمرأة السعودية تعيش مرحلة فاخرة جدًّا من اهتمام القيادة، وشقيقها الرجل؛ حيث تم تمكينها في فترة وجيرة من الكثير من حقوقها، لتقوم بواجباتها في خدمة هذا الوطن الكريم. يقول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ضمن مقولاته الداعمة في هذا المسار في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أمام مجموعة "تواصل المرأة 20": "بلادنا انطلقت في رحلة إصلاحية غير مسبوقة، بشهادة المجتمع الدولي، لتمكين المرأة ودعم مشاركتها في التنمية الوطنية من خلال هذا النهج الشامل"؛ مؤكدًا أن "المرأة هي مصدر التطور لأي مجتمع، فمن غير نساء ممكنات يصعب إصلاح المجتمعات؛ حيث إن المرأة هي نصف المجتمع وهن مربيات الأجيال. وقد أثبت عبر التاريخ دورها البارز والفعال في قيادة التغيير وصنع القرار".
وعلى نفس النهج يقول صانع رؤية السعودية 2030م صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وزير الدفاع ضمن تصريحات عديدة: "أنا أدعم السعودية، ونصف السعودية من النساء؛ لذا أنا أدعم النساء"، كما قال في تصريح آخر: "تمكين المرأة والشباب محوران أساسيان لتحقيق النمو المستدام".
على مستوى الإنجازات المرأة السعودية عُرفت بمنجزاتها المحلية والإقليمية والعالمية والشواهد كثيرة. "سبق" تستعرض أسماء لامعة ربما لم يتم التطرق لهن بشكل موسع وهن غيض من فيض كما يقال.
ففي مجال الطب مثلًا يبرز اسم العالمة السعودية د.سامية ميمني التي تُعد أول جراحة سعودية تتخصص في مجال المخ والأعصاب، في تحويل واحدة من أصعب الجراحات في العالم إلى جراحات بسيطة سهلة يمكن إجراؤها بالتخدير الموضعي، باختراعها لجهاز "الاسترخاء العصبي"، وهو عبارة عن وحدات من أجهزة الكمبيوتر المحاكي، الذي يمكن من خلاله التحكم في الأعصاب، وجهاز "الجونج" الذي يقوم بالتحكم في الخلايا العصبية في وقت محدد، كما حصلت على براءة اختراع لجهاز mars الذي يقوم بالاكتشاف المبكر للسرطان.
وقريبًا من ذلك يأتي اسم مثل العالمة الهام أبو الجدايل الحاصلة على الدكتوراه في علم المناعة من جامعة لندن، والتي توصلت لاكتشاف توليد خلايا جذعية أصيلة من خلايا بالغة؛ خلاف ما يحدث في الطبيعة؛ مما يفيد في علاج أمراض الدم مثل سرطان الدم، ونقص المناعة المكتسب، والأمراض الأخرى الناتجة عن اضطرابات الدم.
ومرورًا بأسماء مثل البروفيسورة سميرة إسلام التي تم تعيينها في منظمة الصحة العالمية كمستشار إقليمي، ود.مي يماني التي تعتبر أول سعودية تحصل على درجة الدكتوراه في مجال الأنثروبولوجيا، والكيميائية السعودية د.سهاد باحجري الكندي التي تعتبر أول امرأة سعودية تفوز بجائزة دولية في لندن.
كما يبرز اسم العالمة ياسمين التويجري أول عالمة ورئيسة بحوث الأوبئة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ود.سمر الحمود استشارية جراحة أورام القولون والمستقيم التي اختارتها الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية للانضمام للجنة العالمية لتحكيم الأبحاث العلمية في مجالها.
القائمة تطول جدًّا، وفيها أيضًا: نجلاء الردادي الحاصلة على براءة اختراع من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في علاج الأورام السرطانية، في 2017م.
وهناك أسماء شهيرة جدًّا في كل المجالات؛ ولكن هذا التقرير سيحاول إلقاء الضوء على أسماء ربما لم تحصل على ما تستحقه من حضور، مثل: العالمة النفطية د.عبير العليان أول سيدة عربية سعودية حازت على جائزة امرأة العام 2018م للغاز والبترول في الشرق الأوسط في مجال تطوير مادة كيميائية بإمكانها التغلب على مشكلات خسارة سائل الحفر في عمليات حفر آبار النفط من ناحية التكلفة والمخاطر التي تواجه عمليات الحفر.
وكمثال طموح آخر، الدكتورة حليمة العمري التي تعد من أوائل الأكاديميات السعوديات اللواتي رسخن اسمهن بجدارة في مجال المعرفة، كبيرة علماء المختبر في مختبر تصميم المواد بمركز البحوث والتطوير في أرامكو السعودية؛ وباحث مشارك في معهد ماساتشوستس للتقنية.
هذا فيما تمثل البروفيسورة ناجية الزنبقي اسمًا لامعًا؛ فهي عالمة وأستاذة علم الطفيليات في جامعة الملك عبدالعزيز، حاصلة على أكثر من 42 ميدالية متنوعة بين ذهبية وفضية وبرونزية، من مشاركاتها في معارض الاختراعات العالمية؛ بخلاف شهادات التميز والتقدير من الدول التي شاركت بها.
كما تستحق د.أريج الوابل أن يبرز اسمها وهي باحثة رئيسية بمركز هندسة النظم المركبة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهي مصممة للتفاعلات البشرية- الحاسبية، وتمتلك شغفًا كبيرًا بتطبيق الأبحاث على أرض الواقع من خلال الاتصال البصري. وعملت "الوابل" لدى العديد من المؤسسات البحثية.
ليس هذا فحسب؛ فالمجال يضيق عن استعراض الكثير والكثير ممن وصلن لتلك الإنجازات وأكثر؛ مثل البروفيسورة غادة المطيري، وحياة سندي، وغيرها من الأسماء اللامعة؛ حيث مكّنت الرؤية بنات الوطن من تقديم العطاء المأمول ومنحهن المكانة والممكنات التي تساعدهن على تسطير أسمائهن بحروف من ذهب في سجل الإنجازات العالمي.