مضامين حوار "أتلانتيك" وفخاخ الأسئلة.. كيف تهزم الشفافية "الإثارة الإعلامية"؟!

نهج واضح:

وفي حواره أمس مع صحيفة (أتلانتيك) كان الأمير على نفس نهجه الواضح، وفي هذا السياق تُبرز "سبق" في هذا التقرير أبرز الملامح التي كان فيها الأمير كالعادة حاضراً بإجابات حاصرت الأسئلة وليس العكس كما هو معتاد...

فمن ضمن ما يلفت النظر؛ الحضور الاستباقي للأمير وقدرته الدائمة على القفز فوق الهدف الاستدراجي للسؤال، ومن ذلك عندما سأله محرر "أتلانتيك" عن كون السعودية أصبحت أكثر شبهاً بأمريكا ودبي، غير أن الأمير رفض الذهاب للسياق ومحاولة التبرير مثلا بأنه ليس شبها كاملا، بل نسف مضامين السؤال بالتأكيد على أن السعودية لا تقلد أحدًا، بل وختم الإجابة بتحدي محرر "أتلانتيك" إن كان يستطيع إعطاء مثال على مشروع منسوخ؟!