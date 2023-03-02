تحضيرًا لكأس آسيا.. أخضر الشاطئية يتغلب على أوكرانيا

وتأتي هذه المباراة الودية ضمن استعدادات (أخضر الشاطئية) في معسكره المقام حاليًا في سلطنة عمان والذي يمثل المرحلة الثالثة (قبل الأخيرة) البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية المقرر إقامتها في شواطئ بتايا في تايلاند في الفترة من 16 حتى 26 مارس الجاري.