تحضيرًا لكأس آسيا.. أخضر الشاطئية يتغلب على أوكرانيا

تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، على نظيره منتخب أوكرانيا بنتيجة 4 / 3، في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم على الملعب الترابي لمجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط.
وتأتي هذه المباراة الودية ضمن استعدادات (أخضر الشاطئية) في معسكره المقام حاليًا في سلطنة عمان والذي يمثل المرحلة الثالثة (قبل الأخيرة) البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية المقرر إقامتها في شواطئ بتايا في تايلاند في الفترة من 16 حتى 26 مارس الجاري.
يُذكر أن منتخب أوكرانيا صاحب التصنيف الثالث عشر دوليًا سبق أن حقق لقب بطولة أوروبا.