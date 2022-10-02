الضمان الصحي يبدأ تطبيق حزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية

وبيّن أن التعديلات على حدود التغطية شملت أيضًا زيادة الحد الأعلى لاستحقاقات تغطية حالات الصحة النفسية، ورفع الحد الأعلى لتغطية حالات غسيل الكلى، إضافة إلى رفع حد تغطية وثيقة الشركات الكبرى إلى مليون ريال، مختتمًا حديثه بتأكيد أن هذه التحديثات تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف التي من أهمها تعزيز صحة المستفيدين وضمان تغطية تأمينية فعالة لهم.