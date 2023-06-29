من دروس الحج.. مشاهد عظيمة لمعاني البر بالوالدين سطرتها سواعد الأبناء

برزت خلال موسم الحج مشاهدُ عظيمة لمعاني البر بالوالدين، سطرتها سواعد العديد من الأبناء، عبر الاهتمام بهم والسهر على راحتهم، وإطعامهم وتقديم كل ما يحتاجونه وسط هذه الأجواء الروحانية، يبتغون رضا الله والخير والفلاح، وامتثالًا لقوله عز وجل: "وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا".