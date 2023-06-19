صدور الموافقة الكريمة على تولي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد إلقاء خطبة يوم عرفة لهذا العام

تفصيلاً، صدرت الموافقة الكريمة على تولي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عضو هيئة كبار العلماء، إلقاء خطبة يوم عرفة لهذا العام ١٤٤٤هـ، وفضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام إماماً احتياطياً.