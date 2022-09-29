ضمن فعاليات اليوم الوطني 92.. شؤون الحرمين توزع أكثر من 12 ألف مصحف

قامت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلةً في الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب- بتوزيع عدد من الهدايا على قاصدي المسجد الحرام؛ وذلك ضمن برامجها المستمرة بمناسبة اليوم الوطني السعودي (92)؛ بتوزيع أكثر من (12) ألف مصحف على قاصدي المسجد الحرام.
وشارك مدير عام الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب نبيل شريفي وعدد من مديري الإدارات، في توزيع الهدايا وتسلّم كل زائر وزائرة للمسجد الحرام نسخةً من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف؛ حيث بلغ عدد ما تم توزيعه من المصاحف، ما يزيد على (12) ألف مصحف، بالإضافة إلى عدد من الكتيبات الدعوية (فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة، والعقيدة الصحيحة، وحصن المسلم، وإرشادات من الكتاب والسنة).
يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في تقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، وإدخال السرور والبهجة على نفوسهم.