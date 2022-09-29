ضمن فعاليات اليوم الوطني 92.. شؤون الحرمين توزع أكثر من 12 ألف مصحف

وشارك مدير عام الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب نبيل شريفي وعدد من مديري الإدارات، في توزيع الهدايا وتسلّم كل زائر وزائرة للمسجد الحرام نسخةً من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف؛ حيث بلغ عدد ما تم توزيعه من المصاحف، ما يزيد على (12) ألف مصحف، بالإضافة إلى عدد من الكتيبات الدعوية (فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة، والعقيدة الصحيحة، وحصن المسلم، وإرشادات من الكتاب والسنة).