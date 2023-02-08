"الخريجي" يستقبل نائب وزير خارجية فيتنام ويعقدان جولة مشاورات سياسية

وشهد الاستقبال، عقد جولة المشاورات السياسية الأولى بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، تم خلالها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تكثيف العمل والتنسيق الثنائي لتحقيق تطلعات قيادتي البلدين الصديقين، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.