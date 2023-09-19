"النقل والخدمات اللوجستية" تحتفي باليوم الوطني بـ"العرضة النجدية" وعبر "فرقة الدرعية"

تحتفي وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمناسبة اليوم الوطني 93، من خلال العرضة النجدية التي قامت بأدائها فرقة الدرعية بقيادة صالح بن عبدالواحد.
وقال "عبدالواحد": "أهنئ قيادة المملكة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93، وأشكر شركة "معالم" التسويقية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية؛ على الجهود المبذولة لإنجاح عمل اليوم الوطني للوزارة؛ حيث حَظِيَت فرقة الدرعية بطاقم عمل متكامل، وبدور تكاملي مع نص القصيدة المصاغة من قِبَل الشاعر محمد آل حلل".
وأضاف: "تمثل العرضة النجدية إرثًا تاريخيًّا للمملكة العربية السعودية، وما قدمناه مع طاقم العمل يُعد أحد الأعمال الموفقة؛ حيث أقدّم شكري لوزارة النقل ممثلةً في قطاع التواصل، ووزير النقل والخدمات اللوجستية م.صالح الجاسر على دعمه وتمكينه".
من ناحيته، قال محمد آل حلل: "الدور التكاملي بين نص القصيدة والأداء المميز لفرقة الدرعية؛ أعطى العمل نجاحًا مميزًا من نوعه، وإن هذا التعاون في مثل هذه المناسبات الوطنية سيستمر لنقدم أعمالًا تليق بإرث المملكة التاريخي وإنجازها الحالي نحو تحقيق القطاعات الحكومية والخاصة".
وأضاف: "أهنئ بهذه المناسبة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، وأنتهز الفرصة لأشكر طاقم وزارة النقل والخدمات اللوجستية ودعم وتمكين م.صالح الجاسر".