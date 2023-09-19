"النقل والخدمات اللوجستية" تحتفي باليوم الوطني بـ"العرضة النجدية" وعبر "فرقة الدرعية"

من ناحيته، قال محمد آل حلل: "الدور التكاملي بين نص القصيدة والأداء المميز لفرقة الدرعية؛ أعطى العمل نجاحًا مميزًا من نوعه، وإن هذا التعاون في مثل هذه المناسبات الوطنية سيستمر لنقدم أعمالًا تليق بإرث المملكة التاريخي وإنجازها الحالي نحو تحقيق القطاعات الحكومية والخاصة".