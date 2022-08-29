لا مواد مسرطنة.. "الغذاء والدواء": بودرة التالك الموجودة بالأسواق آمنة

أكّدت هيئة الغذاء والدواء، أن بودرة التالك الموجودة في الأسواق، آمنة، ولا تحتوي على أي مواد مسرطنة.
وذكرت الهيئة، عبر حسابها على "تويتر"؛ رداً على استفسار من أحد المواطنين: "نؤكّد أن بودرة (التالك) التي تصنعها الشركة -جونسون- وتُباع في المملكة العربية السعودية، لا تحتوي على مادة الأسبستوس".
وأضافت أن مادة "الأسبستوس" تُعد من المواد المحظورة، في لائحة متطلبات السلامة لمنتجات التجميل المعتمدة في المملكة.
وكان المواطن قد أرسل استفساراً للهيئة، يقول فيه: "يا ليت تتأكّدون من منتجات جونسون للأطفال، حسبما سمعت أنها تحتوي على مواد مسرطنة وضارّة بالاستخدام"، وجاء الرد من الهيئة بالنفي القاطع.