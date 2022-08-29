لا مواد مسرطنة.. "الغذاء والدواء": بودرة التالك الموجودة بالأسواق آمنة

وذكرت الهيئة، عبر حسابها على "تويتر"؛ رداً على استفسار من أحد المواطنين: "نؤكّد أن بودرة (التالك) التي تصنعها الشركة -جونسون- وتُباع في المملكة العربية السعودية، لا تحتوي على مادة الأسبستوس".