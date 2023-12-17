أمير الباحة يلتقي وزير الاتصالات ويطّلع على مؤشرات التقدم في الخدمات الرقمية بالمنطقة
استقبل أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، يرافقه نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي وعدد من منسوبي منظومة الاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء.
وفي مستهل اللقاء، رحّب أمير منطقة الباحة بالوزير والوفد المرافق له، مشيدًا بجهود منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات الدؤوبة والمستمرة لتعزيز التنمية الشاملة في المنطقة ودعم مسيرة التقدم الوطني في مختلف المجالات ومنها تطويع الممكنات الرقمية، مشددًا على أهمية تطوير الشراكة والجهود بما يمكّن من إرساء بنية رقمية متينة ترتقي بالخدمات الرقمية لسكان المنطقة وزوارها.
واطّلع أمير المنطقة على عددٍ من المؤشرات التي أظهرت تطورًا في الخدمات المقدمة والبنية التحتية وتنمية رأس المال البشري للمنطقة، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الفترة من 2017 إلى 2022 مبلغ 250 مليون ريال.
كما نما عدد المنازل المخدومة بالألياف الضوئية في المنطقة من 5 آلاف مبنى إلى 23 ألف مبنى بنسبة تحسن 370 %، مع ارتفاع عدد أبراج الاتصالات من 468 برجًا إلى 539 برجًا، بنسبة تحسن 15 %، وارتفعت أعداد أبراج الجيل الخامس في المنطقة من صفر إلى 83.
وتم خلال الاجتماع استعراض التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات بالمنطقة وفرص التحسين المطلوبة لتطويرها بالإضافة إلى تعزيز المكتسبات بما ينعكس على تمتع المواطنين والمقيمين وزائري المنطقة بخدمات متميزة.
وفي ختام اللقاء، أعرب الوزير السواحة عن بالغ شكره لأمير منطقة الباحة على دعمه ومتابعته المستمرة لسير مشروعات المنظومة الجاري تنفيذها بالمنطقة.