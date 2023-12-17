أمير الباحة يلتقي وزير الاتصالات ويطّلع على مؤشرات التقدم في الخدمات الرقمية بالمنطقة

كما نما عدد المنازل المخدومة بالألياف الضوئية في المنطقة من 5 آلاف مبنى إلى 23 ألف مبنى بنسبة تحسن 370 %، مع ارتفاع عدد أبراج الاتصالات من 468 برجًا إلى 539 برجًا، بنسبة تحسن 15 %، وارتفعت أعداد أبراج الجيل الخامس في المنطقة من صفر إلى 83.