"روابط العقارية" تطلق مبيعات مشروعها النوعي "وهيج " في حي الزهراء بجدة

أعلنت "روابط العقارية" الشركة الرائدة في التطوير العقاري بالمملكة، عن إطلاق مبيعات مشروعها الجديد "وهيج "، الذي يتربع في موقعٍ استراتيجي بحي الزهراء بمدينة جدة، ويتمتع بمميزات فريدةٍ، وتصاميم عصرية تلبّي تطلُّعات الباحثين عن شقق سكنية ذات جودة عالية.
ويعتبر "وهيج" الذي بُني على مساحة ٢٩٨٠ مترًا مربعًا؛ أحدث المشاريع العقارية التي أطلقتها "روابط العقارية" وهو يتفرد بموقعه المتميز على شارعين وحديقة، مجاورًا للعديد من الأماكن التجارية الحيوية في حي الزهراء وأهم المنشآت التعليميَّة، والخدميَّة، والصحيَّة، والترفيهيَّة، علاوةً على قُربه من شبكة مُنظمة من الطرق الرئيسية التي توفِّر سهولة التنقل والوصول إلى المشروع في غضون وقتٍ قياسيٍّ وجيز، أبرزها طريق الأمير سلطان، وطريق الملك عبدالعزيز.
ويوفر "وهيج" فرصة العيش في أجواء أسرية رائعة بالقرب من الواجهة البحرية، التي تعتبر من أشهر الوجهات السياحية في المدينة، حيث يمكن للعائلات الاسترخاء والاستمتاع. كما يتميز بقربه من مركز "يو ووك جدة" المكان المُفضل للتسوق والترفيه، ما يوفر للساكنين تجربة حياة فريدة مُفعمة بالسعادة والرفاهية.
وتتمتع شقق "وهيج" بمساحاتٍ رحبة لتوفر لك الراحة والسكينة بمساحات تصل إلى 275 مترًا ، حيث تتفرد كُل شقة بِمدخلين خاصين، صممّ كُل منهما بموقع مناسب، بغرض منحك حق الخصوصية في الدخول والخروج من أيقونتك السكنية، دون التأثير على حركة العائلة داخل الشقة، أو إرباك حفاوة استقبال ضيوفك. كما تتميز الشقق بواجهاتها الزجاجية الواسعة التي تمنحك قدرًا أكبر لرؤية أفق جدة في إطلالات بانورامية ساحرة.
وبِفضل التوزيع الذكي لغرف الشقق، أصبح بإمكانك الاستمتاع بمساحتك الخاصة، التي تحتوي على 3 غرفٍ للنوم، ومجلس، وغرفة طعام، ومطبخ، وصالة معيشة، و4 دورات مياه موزعة فيما بينها بطريقة ذكية، كما تتميز الشقق بممراتها الواسعة التي تمنحك الرحابة التي تنشدها.
ويمكن للراغبين في معرفة المزيد، وحجز موعد لمعاينة الشروع، تسجيل الاهتمام من خلال الرابط التالي: rawabet.re ومتابعة حسابات الشركة على منصَّات وسائل التواصل الاجتماعي Rawabet_sa@.
الجدير بالذكر، أن "شركة العنوان للخدمات العقارية"، هي المسوق الحصري لمشروع "وهيج"، وهي تتميز بخبرتها الطويلة، وقدرتها على تقديم خدمات استثنائية، وحلول إبداعية تثري السوق في مجال: (التسويق العقاري، تنظيم المزادات، الاستشارات والدراسات العقارية)، وهي مواكبة لكل ما تشهده المملكة من تطور متسارع في مختلف مناحي الاقتصاد.