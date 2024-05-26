"روابط العقارية" تطلق مبيعات مشروعها النوعي "وهيج " في حي الزهراء بجدة

ويعتبر "وهيج" الذي بُني على مساحة ٢٩٨٠ مترًا مربعًا؛ أحدث المشاريع العقارية التي أطلقتها "روابط العقارية" وهو يتفرد بموقعه المتميز على شارعين وحديقة، مجاورًا للعديد من الأماكن التجارية الحيوية في حي الزهراء وأهم المنشآت التعليميَّة، والخدميَّة، والصحيَّة، والترفيهيَّة، علاوةً على قُربه من شبكة مُنظمة من الطرق الرئيسية التي توفِّر سهولة التنقل والوصول إلى المشروع في غضون وقتٍ قياسيٍّ وجيز، أبرزها طريق الأمير سلطان، وطريق الملك عبدالعزيز.