مكة المكرّمة.. "الأمن البيئي" تضبط مخالفاً لنقله 7 أمتار مكعبة من الحطب المحلي

وحثّت على الإبلاغ عن أي حالاتٍ تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.