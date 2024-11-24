"صيد واستغلال رواسب وإشعال نيران".. ضبط 24 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

ونجحت قوات الأمن البيئي في المدينة المنورة في ضبط مقيمين بنجلاديشي وباكستاني؛ لاستغالهما الرواسب، ومواطنين لنقلهما حطبًا محليًا بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وآخرين لارتكابهما مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية، بالإضافة إلى مواطن لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي في منطقة حائل.