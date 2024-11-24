"صيد واستغلال رواسب وإشعال نيران".. ضبط 24 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

نجحت القوات الأمنية في مختلف مناطق المملكة في ضبط 24 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع.
وتمكّنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط 3 مواطنين؛ لارتكابهم مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها بمحميتي الإمام عبدالعزيز بن محمد والملك عبدالعزيز الملكيتين ومنطقة مكة المكرمة.
وفي الشرقية، تم القبض على مقيم من الجنسية النيبالية؛ لارتكابه مخالفة حرق مخلفات زراعية، وآخر من الجنسية الهندية؛ لتفريغه مواد خرسانية.
ونجحت قوات الأمن البيئي في المدينة المنورة في ضبط مقيمين بنجلاديشي وباكستاني؛ لاستغالهما الرواسب، ومواطنين لنقلهما حطبًا محليًا بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وآخرين لارتكابهما مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية، بالإضافة إلى مواطن لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي في منطقة حائل.
وتمكنت القوات من القبض على مقيم يمني؛ لنقله حطبًا محليًا في الرياض، وآخر من نفس الجنسية؛ لاستغلاله الرواسب بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.
بالإضافة إلى مخالفات أخرى في عدة مناطق.