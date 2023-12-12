أمطار من متوسطة إلى غزيرة على ينبع.. والمدني" يدعو إلى توخي الحيطة والحذر

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بأن منطقة المدينة المنورة قد تشهد أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وسيولًا وصواعق رعدية؛ حيث تشمل الحالة: (المدينة المنورة، والعيص، وخيبر، والحناكية، والمهد، وبدر، ووادي الفرع، والرايس، وينبع)، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء.