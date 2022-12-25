حريق يلتهم منزل مواطن بالأفلاح والمحافظ يتواصل معه هاتفيًا.. و"المدني" يسيطر

نشب حريق صباح اليوم، في منزل مواطن بمحافظة الأفلاج، نتج عنه خسائر مادية كبيرة دون إصابات بشرية ولله الحمد.
وكانت فرق الدفاع المدني قد باشرت الحريق الذي اندلع في منزل مواطن بمركز "النايفية"، وساهمت فرق الإطفاء في إخماد الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة؛ كما اطمأن محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم على وضع أسرة المواطن عبر اتصال هاتفي، وتابع مع رب الأسرة الواقعة، وأكد على تقديم ما يلزم لخدمة الأسرة.
من جهته ثمّن مدير قوة المهمات والواجبات الخاصة بالأفلاج، رئيس رقباء دكتور عبدالهادي فهاد العرجاني، الموقف النبيل لمحافظ الأفلاج لمتابعته الحادثة والاطمئنان على أسرته وحرصه الدائم على تقديم ما يخدم المواطن .
وتشير المعلومات الأولية أن سبب الحريق يعود إلى ماس كهربائي.