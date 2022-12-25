حريق يلتهم منزل مواطن بالأفلاح والمحافظ يتواصل معه هاتفيًا.. و"المدني" يسيطر

وكانت فرق الدفاع المدني قد باشرت الحريق الذي اندلع في منزل مواطن بمركز "النايفية"، وساهمت فرق الإطفاء في إخماد الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة؛ كما اطمأن محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم على وضع أسرة المواطن عبر اتصال هاتفي، وتابع مع رب الأسرة الواقعة، وأكد على تقديم ما يلزم لخدمة الأسرة.