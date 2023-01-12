"إكسبو الحج" يتناول دور "نسك" في إثراء تجربة ضيوف الرحمن

كشف وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لشؤون العمرة عبدالرحمن بن فهد شمس، عن إضافة منصة "نسك" لخدمات إضافية لحجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا، مشيرًا إلى أن الوزارة ألزمت الشركات بتوفير مرشد من دولة الحاج، بالإضافة إلى توفير أكثر من 200 مركز خدمة يُعنى بمساعدة الحجاج في هذه الدول.
وقال خلال مشاركته في جلسة ضمن فعاليات "إكسبو الحج 2023": يتاح تصميم واختيار باقة خدمات الحج والعمرة عبر المنصة الحكومية الموحدة "منصة نسك" من جميع أنحاء العالم، والمنصة تعمل حاليًّا على فتح منافذ ومراكز لها في عدد من الدول لتقديم خدماتها على النحو المطلوب لضيوف الرحمن.
وأشار إلى أن "نسك" تستهدف تطوير تجربة الحجاج والمعتمرين وتحسينها، من خلال تيسير إجراءات قدومهم إلى المملكة من كافة أنحاء العالم.
ولفت وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لشؤون العمرة إلى إمكانية اختيار الحاج الشركات المناسبة عبر المنصة وتحديد الباقات الملائمة لاحتياجه، كما أكد على دور الوزارة في متابعة ومراقبة كافة عروض الشركات والتأكد من صحتها بما يدعم الشفافية والتنافسية؛ لتصبّ جميعها أخيرًا في رضا الحجاج.
جاء ذلك خلال ورشة "منصة نسك: تحسين تجربة ضيوف الرحمن" التي أدارها وكيل وزارة الحج لشؤون الزيارة محمد بن عبد الرحمن البيجاوي، لتسليط الضوء على الجهود العظيمة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، في سبيل تسهيل الخدمات المقدمة للحجاج، وإثراء تجربتهم وتيسير الإجراءات لأداء مناسك الحج والعمرة لضيوف الرحمن بكل يسر وطمأنينة.
وتقدم منصة "نسك" الخدمات الإلكترونية المختلفة لضيوف الرحمن، وإصدار التصاريح، وإتاحة الأدلة الإرشادية وخرائط الواقع المعزز، والخرائط التفاعلية، التي بدورها تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
من ناحيته ذكر نائب الرئيس التنفيذي بالهيئة السعودية للسياحة مصعب بن محمود هاشم، أن "نسك" تستهدف تغطية 95٪ من اللغات التي يتحدث بها المسلمون حول العالم.
وقال: تصل أعداد اللغات المتاحة عبر المنصة 7 لغات، وذلك بالتعاون مع وزارة الحج لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والارتقاء بتجربة زوار مكة المكرمة والمدينة المنورة وإثراء تجربتهم وتحسينها بإتاحة جميع المعلومات التي يحتاجها الحاج تحت المنصة، ودراسة رحلة ضيوف الرحمن من بدايتها، ومعرفة مواطن التحسينات التي تعزز هذه التجربة.
وتحدث "هاشم" عن المزايا والمنصات التي تشملها نسك؛ مثل منصة تدريب تضمّ العاملين في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن، ومنصة لتقديم خدمات تلبّي احتياجات الحاج من مواد لتأدية النسك، أو مكملات تعزز تجربته مثل الهدايا وغيرها، جميعها عبر المنصة.
وأشار إلى استهداف إتاحة سوق افتراضي لجميع العاملين في المملكة يستطيع الحاج منه التعرف على المملكة بشكل أوسع، كما أشار إلى سعيهم في زيادة أعداد القادمين إلى المملكة لأداء مناسك الحج والعمرة؛ حيث رتبت رحلات مسبقة إلى بعض الدول الإسلامية، أدى ذلك إلى زيادة أعداد القادمين 4 أضعاف.