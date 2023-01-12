"إكسبو الحج" يتناول دور "نسك" في إثراء تجربة ضيوف الرحمن

وأشار إلى استهداف إتاحة سوق افتراضي لجميع العاملين في المملكة يستطيع الحاج منه التعرف على المملكة بشكل أوسع، كما أشار إلى سعيهم في زيادة أعداد القادمين إلى المملكة لأداء مناسك الحج والعمرة؛ حيث رتبت رحلات مسبقة إلى بعض الدول الإسلامية، أدى ذلك إلى زيادة أعداد القادمين 4 أضعاف.