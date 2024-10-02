رصد المذنّب "A3" في سماء القصيم.. ويمكن رؤيته بالعين المجردة

وأوضح رئيس الجمعية عيسى الغفيلي؛ أن المُذنب سيختفي عن الأنظار خلال الأيام القادمة ثم سيعود للظهور مجددًا بعد أسبوعين في جهة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة، مشيرًا إلى أنه قد يكون ساطعًا لدرجة رؤيته بالعين المجردة بسهولة.