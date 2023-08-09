مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ينهي معاناة عشرينية مع ورم ضخم بالمبيض

وأضاف د. سندي أن تكيسات المبايض من الحالات الشائعة، وفي أغلب الأحيان لا تسبب إلا القليل من الإزعاج، وتختفي معظمها دون علاج في غضون بضعة أشهر، لكن هذه الأكياس تصبح مشكلة صحية عندما لا تختفي أو يستمر حجمها في الازدياد، كما أنها قد تكون في حالات نادرة ورمًا حميدًا أو خبيثًا، لذلك يتوجب مراقبة هذه الأكياس باستمرار؛ لتجنّب أي مضاعفات خطيرة كالعقم الدائم، والتواء المبيض، إضافة إلى زيادة احتمالية الإصابة ببعض أنواع السرطان.