منتجع انڤيتريون ماربيا.. عندما يمتزج الفن الفريد بالإقامة الفاخرة

هل تخيلت يوماً أن تقيم في معرض فني، حيث لا يحيط بك شيء سوى التحف الفنية، واللوحات الجمالية؟ وفي مكان واحد مع أشهر الفنانين الإسبانيين الذي أثروا الحياة الفنية والثقافية؟ أن تراهم عن قرب وهم يمارسون فنّهم، وتشاهد مراحل صناعتهم لأعمالهم الإبداعية الفريدة.. هذا ما يقدمه بالضبط منتجع انڤيتريون في مدينة ماربيا الإسبانية.. التواصل التام بين الضيوف والفن في قلب مدينة ماربيا الخلابة على ساحل البحر المتوسط الساحر، وبإقامة فاخرة لا يضاهيها شيء.
فمن خلال حلول الإقامة الفريدة التي تقدمها انڤيتريون من أجنحة وفلل فاخرة ستشاهد من حولك الفن المعاصر والتراثي، في مزج فريد بين الضيافة والفن والثقافة، وهي فرصة فريدة للاستمتاع بإقامتك في حضرة الفن الراقي.
تحتضن فلل وأجنحة المنتجع مجموعة من روائع الأعمال الفنية، التي تعكس الطابع الثقافي والتراثي الفريد لمدينة ماربيا والفن المعاصر في آن واحد، والتي يتم تجديدها كل 4 أشهر؛ لتوفر للضيف تجربة جديدة مميزة في كل زيارة.
يوفر انڤيتريون مساحات وأجنحة للإقامة الفنية، ويتم استضافة بين 25 و55 فنانًا من أبرز دور العرض الفنية الإسبانية للإقامة الفنية في المنتجع؛ لتقديم ثمرة أعمالهم الإبداعية للضيوف، وإثراء تجربتهم الفاخرة، وتحقيق التواصل الثري بين الفنانين والضيوف.
لا تتوقف خدمات انڤيتريون عند هذه الحدود، بل تتخطاها إلى توفير خدمات فنية لمحبي وهواة اقتناء روائع الفن، ومنها فرصة شراء الأعمال الفنية من الفنان، إضافة إلى الدعم اللوجيستي لضيف المنتجع، وشحن الأعمال الفنية المشتراة إلى حيث يريد.
يقدم منتجع انڤيتريون لضيوفه تجربة استثنائية تمزج بين الإقامة والاسترخاء والفن والثقافة في قلب مدينة ماربيا على ساحل البحر المتوسط.. وهو الوجهة المثالية بلا شك للباحثين عن الإقامة الفاخرة، والاستمتاع بالفن الفريد في آن واحد.