منتجع انڤيتريون ماربيا.. عندما يمتزج الفن الفريد بالإقامة الفاخرة

هل تخيلت يوماً أن تقيم في معرض فني، حيث لا يحيط بك شيء سوى التحف الفنية، واللوحات الجمالية؟ وفي مكان واحد مع أشهر الفنانين الإسبانيين الذي أثروا الحياة الفنية والثقافية؟ أن تراهم عن قرب وهم يمارسون فنّهم، وتشاهد مراحل صناعتهم لأعمالهم الإبداعية الفريدة.. هذا ما يقدمه بالضبط منتجع انڤيتريون في مدينة ماربيا الإسبانية.. التواصل التام بين الضيوف والفن في قلب مدينة ماربيا الخلابة على ساحل البحر المتوسط الساحر، وبإقامة فاخرة لا يضاهيها شيء.