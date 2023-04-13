زيارة وعلاقات تعيد سوريا لمحيطها وتطرح الحل.. المملكة "قاعدة العرب للسلام"

"السعودية تتبنى السلام في سوريا"؛ هدفٌ وضعته المملكة نُب أعينها، لإنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق، على إثره قدمت دعوة لوزير خارجية الجمهورية العربية السورية لزيارتها، لمناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.
وتهدف المملكة من هذه الدعوة إلى المحافظة على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وهويتها العربية وسلامة أراضيها، كونها على علم بأن استمرار الأزمة دون معالجة سيزيد من تفاقم معاناة الشعب السوري.
كما تأتي هذه الدعوة للتأكيد على حرص واهتمام المملكة بكل ما من شأنه خدمة قضايا الدول العربية، والقضية السورية هي من أهم الملفات.
كما لعبت المملكة دورًا بارزًا وتاريخيًّا في تحقيق أمن واستقرار ورخاء المنطقة والعالم، وقيادة الجهود في مكافحة التطرف والإرهاب.
ودأبت المملكة على تعزيز التعاون الاقتصادي، وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، ولا تزال المملكة تعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز هذه الأهداف.
وتستند المملكة في كل ذلك إلى مكانتها الخاصة، بوصفها مهبط الوحي، وقبلة المسلمين، وتؤكد هذه الدعوات من المملكة -ومن بينها دعوة وزير الخارجية السوري- إيمانها بأهمية الحوار سبيلًا لحل الخلافات، ودائمًا ما كانت يدها ممدودة للتفاهم مع الجميع على أساس من الاحترام المتبادل والالتزام بحسن الجوار واحترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو التأثير عليها.
يُذكر أن المملكة، وسوريا قررتا بدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية، والرحلات الجوية بين البلدين؛ وذلك بعد سنوات من التوقف.