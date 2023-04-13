زيارة وعلاقات تعيد سوريا لمحيطها وتطرح الحل.. المملكة "قاعدة العرب للسلام"

وتستند المملكة في كل ذلك إلى مكانتها الخاصة، بوصفها مهبط الوحي، وقبلة المسلمين، وتؤكد هذه الدعوات من المملكة -ومن بينها دعوة وزير الخارجية السوري- إيمانها بأهمية الحوار سبيلًا لحل الخلافات، ودائمًا ما كانت يدها ممدودة للتفاهم مع الجميع على أساس من الاحترام المتبادل والالتزام بحسن الجوار واحترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو التأثير عليها.