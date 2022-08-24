تطبيق الإجراءات.. 600 موظف وموظفة يقومون بالإشراف على 210 أبواب بالمسجد الحرام

وأضاف أن أسماء وأرقام أبواب المسجد الحرام تساعد مرتادي وضيوف بيت الله الحرام، على معرفة الأبواب التي دخلوا منها لتسهيل حركة خروجهم، وتأمين مراقبين يقومون بتنفيذ التعليمات الخاصة بالإدارة التي منها عدم دخول الأمتعة والأطعمة وغيرها من الممنوعات من دخول الحرم، مما يساعد على نظافة المسجد الحرام لتأدية العبادة براحة واطمئنان، وتمّ التأكيد على الجميع بتطبيق الإجراءات وفق التعليمات الصادرة من الرئاسة.