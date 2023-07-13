"الصفائح الحجرية" تفتتح فرعها الجديد في منطقة القصيم

أعلنت شركة مفهوم البناء للتجارة عن افتتاح ثاني فروعها من العلامة التجارية التابعة لها "الصفائح الحجرية" في منطقة القصيم في مدينة بريدة طريق عمر بن الخطاب؛ حيث تم الافتتاح مساء يوم الجمعة 7 من شهر يوليو الجاري لعام 2023م الموافق 19 من شهر ذي الحجة للعام 1444هـ، وشهد حفل الافتتاح حضور العديد من أعيان المنطقة، والمهندسين، والمهتمين بمجال البناء ومواده.
حيث أشار الرئيس التنفيذي أ.صالح إبراهيم المحيميد إلى أن الشركة بدأت بخطتها التوسعية في المملكة العربية السعودية لافتتاح عدة فروع لها، وأوضحت الشركة، في بيان لها أنها تعتزم إطلاق علامتين تجاريتين أخريين وهي علامة مفهوم البناء للشركة الأم، وعلامة وود بروف المتخصصة بالتكسيات الخشبية في وقت قريب من العام الحالي 2023م، بالإضافة لعدة علامات تجارية سيتم إطلاقها خلال فترة قصيرة.
وتعتبر الصفائح الحجرية من العلامات السعودية المتخصصة في التكسيات الداخلية والخارجية من الصفائح الحجرية والطينية؛ حيث تم إطلاقها عام 2014م وأثبتت نجاحها في السوق المحلي بعدة مشاريع تجارية وسكنية وفندقية.
وتعتبر المنتجات صديقة للبيئة؛ حيث إنها مستخرجة من المواد الطبيعية؛ فالصفائح الحجرية مستخرجة من قشرة الحجر الطبيعي بعناية وتقنية عالية، والصفائح الطينية صفائح مصنعة بتقنية عالية وإبداعية من الرمال والطين الطبيعي القابل لإعادة التدوير، ومستدامة بعمر افتراضي يتجاوز الـ50 سنة تقريبًا، وتتميز هذه المنتجات أيضًا بمقاومتها للماء والحرارة والرطوبة، وبسهولة تركيبها على جميع أنواع الأسطح والجدران الداخلية والخارجية.