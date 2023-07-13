"الصفائح الحجرية" تفتتح فرعها الجديد في منطقة القصيم

حيث أشار الرئيس التنفيذي أ.صالح إبراهيم المحيميد إلى أن الشركة بدأت بخطتها التوسعية في المملكة العربية السعودية لافتتاح عدة فروع لها، وأوضحت الشركة، في بيان لها أنها تعتزم إطلاق علامتين تجاريتين أخريين وهي علامة مفهوم البناء للشركة الأم، وعلامة وود بروف المتخصصة بالتكسيات الخشبية في وقت قريب من العام الحالي 2023م، بالإضافة لعدة علامات تجارية سيتم إطلاقها خلال فترة قصيرة.