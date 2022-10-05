لرصد الأسعار.. "تجارة الرياض" تنفذ أكثر من 7 آلاف جولة رقابية

وتهدف هذه الجولات، التي شملت الأسواق ومنافذ البيع في مدن ومحافظات المنطقة، إلى التحقق من امتثال المنشآت التجارية لأنظمة الوزارة، ورصد مستويات الأسعار، والتأكد من وفرة المنتجات الأساسية وبدائلها في منافذ البيع، حفظاً لحقوق المستهلك.