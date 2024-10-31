"الأرصاد" ينبه 11 منطقة: أمطارٌ غزيرة وسيول ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والشمالية والباحة وحائل والجوف وعسير وجازان والقصيم.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وتساقط البرد وسيول، وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا، وأمطارًا متوسطة على طبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وتساقط البرد وسيول، وتشمل الحالة العويقيلة وعرعر ورفحاء، وأمطارًا متوسطة على طريف، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد المنطقة الشرقية أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وتساقط البرد وسيول، وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن، وأتربة مثارة على الأحساء والعديد وبقيق، ورياحًا شديدة على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وتساقط البرد وسيول، وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وأتربة مثارة على الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما مرات، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وتساقط البرد وسيول، وتشمل الحالة خيبر والحناكية والمهد والعيص والمدينة المنورة وبدر ووادي الفرع ، وأمطارًا متوسطة على العلا، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وتساقط البرد وسيول، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وتساقط البرد وسيول، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة حائل أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وتساقط البرد وسيول، وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وتساقط البرد وسيول، وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية وخليص وبحرة والجموم ورهاط ومدركة وهدى الشام والكامل والقنفذة والعاصمة المقدسة وأضم وبني يزيد وميسان والطائف والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة عسير أيضًا أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وتساقط البرد وسيول، وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأمطارًا متوسطة على البرك والقحمة والأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وتساقط البرد وسيول، وتشمل الحالة الدرب وبيش وفرسان وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.