"الأرصاد" ينبه 11 منطقة: أمطارٌ غزيرة وسيول ورياح شديدة وأتربة مثارة

وكذلك تشهد المنطقة الشرقية أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وتساقط البرد وسيول، وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن، وأتربة مثارة على الأحساء والعديد وبقيق، ورياحًا شديدة على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.