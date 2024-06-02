بهدية ثمينة من جسده.. مواطن يترجم صداقة الـ30 عامًا بموقف نبيل تجلت فيه الإنسانية

ترجم موقف إنساني نبيل أروع الأمثلة في إخوة وصداقة امتدت لأكثر من 30 عامًا، عندما قدم مواطن هدية ثمينة من جسده لرفيق دربه؛ ضاربًا بهذا التبرع أروع صور الوفاء وعمق الصداقة والأُخوة.
وتفصيلاً، تبرع المواطن فهد مبارك الهواملة لرفيق دربه فارس الزمامي بكليته، منهياً معاناة سنوات مع الغسيل الكلوي، في مبادرة إنسانية تجلت فيها أسمى معاني الأخوة والتضحية، ومجددًا تسطره الصداقة بعد أن أنهى معاناة رفيق دربه، وكان سببًا بعد الله في سعادة صديق الثلاثين عامًا بتخليصه من آلام أجهزة الغسيل والانتظار تحتها لساعات.