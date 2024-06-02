بهدية ثمينة من جسده.. مواطن يترجم صداقة الـ30 عامًا بموقف نبيل تجلت فيه الإنسانية

وتفصيلاً، تبرع المواطن فهد مبارك الهواملة لرفيق دربه فارس الزمامي بكليته، منهياً معاناة سنوات مع الغسيل الكلوي، في مبادرة إنسانية تجلت فيها أسمى معاني الأخوة والتضحية، ومجددًا تسطره الصداقة بعد أن أنهى معاناة رفيق دربه، وكان سببًا بعد الله في سعادة صديق الثلاثين عامًا بتخليصه من آلام أجهزة الغسيل والانتظار تحتها لساعات.