محليات

الجوف.. القبض على مواطن بالقريات اتخذ منزلاً وكرًا لترويج الحشيش والمخدرات

ضُبِطَ بحوزته أسلحة وذخيرة وهواتف متنقلة ومبالغ مالية وأحيل إلى جهة الاختصاص
الجوف.. القبض على مواطن بالقريات اتخذ منزلاً وكرًا لترويج الحشيش والمخدرات

قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن بمحافظة القريات لاتخاذه منزلاً وكرًا لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبِطَ بحوزته أسلحة نارية وهوائية وذخيرة حية وهواتف متنقلة ومبالغ مالية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa مبيّنة أنها ستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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