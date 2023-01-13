"الأرصاد" ينبه 8 مناطق: عواصف وأمطار وضباب كثيف مع شبه انعدام في الرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطاراً متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة الموية، وتستمر حتى الساعة الواحدة من صباح السبت، فيما تشهد الشعيبة أمطاراً رعدية حتى الساعة الـ14.00 من مساء السبت، وتشهد المظيلف والقنفذة أمطاراً غزيرة وسيولاً وتساقط البرد، وتستمر حتى الساعة الـ13.00 من مساء السبت.