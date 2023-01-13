"الأرصاد" ينبه 8 مناطق: عواصف وأمطار وضباب كثيف مع شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والقصيم والرياض والشمالية وعسير والباحة والشرقية وجازان.
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطاراً متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة الموية، وتستمر حتى الساعة الواحدة من صباح السبت، فيما تشهد الشعيبة أمطاراً رعدية حتى الساعة الـ14.00 من مساء السبت، وتشهد المظيلف والقنفذة أمطاراً غزيرة وسيولاً وتساقط البرد، وتستمر حتى الساعة الـ13.00 من مساء السبت.
وحذر المركز منطقة مكة المكرمة أيضاً من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة وسيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على الليث، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 14.00 من مساء السبت، فيما تشهد الطائف ضباباً كثيفاً حتى الساعة العاشرة صباحاً، وكذلك تشهد المنطقة أمطاراً رعدية تشمل أضم وميسان والعاصمة المقدسة والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء السبت.
وتشهد المنطقة الشرقية أمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة البطحاء وحرض وسلوى والأحساء وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة 21.00 من مساء السبت،
كما تشهد منطقة الرياض أمطاراً غزيرة وسيولاً وتساقط البرد على الحريق والخرج والدلم والرين والمزاحمية وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحاً، فيما تشهد المنطقة أمطاراً متوسطة وسيولاً مع تدن في الرؤية على الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والدرعية والمزاحمية وحريملاء وضرما ومرات والعاصمة الرياض، وتستمر حتى الساعة العاشرة من صباح السبت.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد ضباباً كثيفاً مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الحالة الحرث والريث والدائر والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحاً.
وكذلك تشهد الباحة ضباباً كثيفاً مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحاً.
وتشهد عسير أيضاً ضباباً كثيفاً مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحاً، فيما تشهد المنطقة تربة مثارة وأمطاراً رعدية على العرين وبيشة وتثليث وطريب حتى الساعة العاشرة صباحاً.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضباباً كثيفاً مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الحالة حزم الجلاميد وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحاً.
وكذلك تشهد منطقة القصيم أمطاراً رعدية وتدنياً في الرؤية، وتشمل البدائع والثامرية والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب وضرية وعنيزة والأسياح و البكيرية والخبراء والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وعقلة الصقور وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء السبت.