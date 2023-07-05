"الهاتف المجاني" للشؤون الإسلامية يستقبل قرابة نصف مليون مكالمة منذ بدء موسم الحج

وكلّفت الأمانةُ نخبةً من دعاة الوزارة الذين يملكون دراية تامة بمناسك الحج والعمرة وفق الكتاب والسنة، مع توفير مترجمين بلغات عالمية؛ حيث يستقبل الهاتف المجاني المكالمات على مدار الساعة وبعشر لغات عالمية، وهي: (العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والتركية، والهندية، والأمهرية، والأدرية، والهوسا، والإندونيسية، والبنغالية).