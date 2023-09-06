على ماذا اعتمد العرب والغرب في تسمية أيام الأسبوع؟.. "الزعاق" يرجعها إلى اللغة الأكثر صدقاً

ولفت في فيديو على حسابه في "إكس"، أن باقي الشعوب سُميت الأيام فيها على التقديس، مثل يوم السبت المأخوذ من آلهة الزراعة "ستورت"، والأحد نسبة ليوم الشمس المقدّس، ويوم الإثنين نسبة ليوم القمر المقدّس.