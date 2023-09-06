على ماذا اعتمد العرب والغرب في تسمية أيام الأسبوع؟.. "الزعاق" يرجعها إلى اللغة الأكثر صدقاً

كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ عن الطريقة التي اعتمد عليها العرب في تسمية أيام الأسبوع.
وقال الزعاق؛ إنه من أساسيات الحساب عند العرب لغة الأرقام فهي الأكثر صدقاً، والأقرب إقناعاً في عالم الكونيات.
وأضاف الزعاق؛ أن أيام الأسبوع مأخوذة من الأرقام، حيث تم تسمية الأحد نسبة للرقم 1، والإثنين نسبة للرقم 2، وينطبق الأمر ذاته على باقي أيام الأسبوع.
ولفت في فيديو على حسابه في "إكس"، أن باقي الشعوب سُميت الأيام فيها على التقديس، مثل يوم السبت المأخوذ من آلهة الزراعة "ستورت"، والأحد نسبة ليوم الشمس المقدّس، ويوم الإثنين نسبة ليوم القمر المقدّس.
وتابع أن العرب سمّوا الأربعينية؛ لأن مدتها 40 يوماً، وكذلك السماوات السبع؛ لأن عددها سبع.