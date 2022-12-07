بمجموعة من المشاريع السينمائية.. "إثراء" حاضر بقوة في مهرجان البحر الأحمر

ويسلط مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي هذا العام على محتوى الواقع الافتراضي، وفي هذا السياق يعرض مركز إثراء أفضل خمسة نماذج من العام الأول لبرنامج إثراء للحلول الإبداعية، الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الإبداعي في المملكة من خلال تمكين إنشاء المحتوى الرقمي، بما في ذلك تقنيات الواقع الافتراضي، والواقع المعزز، والواقع المختلط، وغيرها من التقنيات.