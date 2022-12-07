بمجموعة من المشاريع السينمائية.. "إثراء" حاضر بقوة في مهرجان البحر الأحمر

شارك مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الثانية، المقام في جدة، ويستمر حتى السبت المقبل؛ بمجموعة من المشاريع التي تتضمن الفيلم الختامي للمهرجان "طريق الوادي" من إنتاج إثراء للمخرج السعودي خالد فهد، بالإضافة لحضور المركز ضمن سوق الإنتاج بغرض التعريف عن المشاريع والمبادرات الداعمة لصناعة الأفلام والمحتوى في المملكة، إلى جانب عرض فيلمين قصيرين من إنتاج إثراء؛ هما: فيلم "أرجيحة"، وفيلم "رقم هاتف قديم"، بالإضافة إلى العرض الأول من فيلم "قصيدة ملك".
ويسلط مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي هذا العام على محتوى الواقع الافتراضي، وفي هذا السياق يعرض مركز إثراء أفضل خمسة نماذج من العام الأول لبرنامج إثراء للحلول الإبداعية، الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الإبداعي في المملكة من خلال تمكين إنشاء المحتوى الرقمي، بما في ذلك تقنيات الواقع الافتراضي، والواقع المعزز، والواقع المختلط، وغيرها من التقنيات.
وتم تصميم هذه المبادرة على مدار العام لإثراء وإلهام المبدعين في المجتمع لتطوير محتوى رقمي محلي، وربط المشاركين بالشركات والمستثمرين العالميين لتعزيز ورعاية منتجات جديدة ابتكارية؛ حيث تفتح طلبات التسجيل للنسخة الثالثة في 1 فبراير 2023.