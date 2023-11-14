مفتي اليونان: تنظيم السعودية مسابقات القرآن يُجسّد عناية قيادتها بكتاب الله

ونوّه مفتي اليونان بالجهود المبذولة الكبيرة التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في تنظيمها مثل هذه المسابقات المباركة التي تُجسّد عناية قيادة المملكة بالقرآن الكريم وما يثمر عنها من آثار إيجابية تنعكس على الناشئة في جميع الدول الإسلامية، مشيراً لما تحظى به دول البلقان على وجه الخصوص من عناية واهتمام كبيرين من قيادة المملكة.