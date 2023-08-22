سمو محافظ الأحساء يستقبل مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمحافظة

ورحب سموّه في بداية اللقاء بالعقيد محمد القحطاني , متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديد، مشيداً سموّه بالدور الكبير الذي تقوم به إدارة مكافحة المخدرات في حماية الوطن وشبابه من هذه الآفة ، في ظل مايلقاه هذا الجهاز من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة - أيدها الله -