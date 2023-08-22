سمو محافظ الأحساء يستقبل مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمحافظة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتب سموّه بمقر المحافظة اليوم " الثلاثاء "، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة الأحساء العقيد محمد بن سعيد القحطاني، وذلك بمناسبة تعيينه مديراً للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة الأحساء
ورحب سموّه في بداية اللقاء بالعقيد محمد القحطاني , متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديد، مشيداً سموّه بالدور الكبير الذي تقوم به إدارة مكافحة المخدرات في حماية الوطن وشبابه من هذه الآفة ، في ظل مايلقاه هذا الجهاز من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة - أيدها الله -
من جانبه عبر مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمحافظة العقيد محمد القحطاني عن خالص الشكر والتقدير لسمو محافظ الأحساء على توجيهات سموّه السديدة والتي ستكون دافعاً لبذل المزيد من العطاء لخدمة الوطن