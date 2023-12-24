بهدف تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني.. النيابة العامة و"سايت" توقعان مذكرة تعاون

وجاء توقيع هذه المذكرة امتدادًا لحرص النيابة العامة على الحماية السيبرانية للفضاء المعلوماتي لها وحماية البيانات الإلكترونية بما يواكب التحول الرقمي النيابي الذي دشنت فيه بوقت سابق مبادرة "نيابة بلا ورق"، وحوكمت إجراءاتها الإلكترونية بشكل متكامل، وصولًا لرؤيتها "عدالة ناجزة" ومتسقة مع برامجها التقنية في خدمات المستفيدين في البوابة الإلكترونية.