"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على هذه المناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الأجزاء الشمالية، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.