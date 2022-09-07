المملكة تعزز شراكتها مع سنغافورة في الابتكار والاقتصاد الرقمي

اختتم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، جولته الآسيوية بزيارة عدد من الجهات الحكومية والجامعات وكبرى شركات التقنية السنغافورية، وصناديق رأس المال الاستثماري، في خطوة لإبراز الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الرقمي والابتكار في المملكة، وتسليط الضوء على رؤية 2030، ودورها في تسريع التحول نحو مجتمع رقمي حيوي واقتصاد رقمي مزدهر وحكومة رقمية رائدة وطموحة.
واجتمع "السواحه" بوزير القوى العاملة والوزير الثاني للتجارة والصناعة في دولة سنغافورة، وتطرقَا خلال لقائهما الذي جاء على هامش زيارة وفد منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات لسنغافورة إلى إبراز الفرص الاستثمارية في الاقتصاد الرقمي والابتكار، وتعزيز التعاون بين البلدين.
وفي لقاءً آخر، ناقش وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مع رئيس «Enterprise Singapore»، السبل الكفيلة بدعم وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وسبل نقل الخبرات وتوطينها بما يناسب بيئة الأعمال في المملكة.
واجتمع والوفد المرافق له، بقيادات مجتمع ريادة الأعمال (ACE) في سنغافورة، ونُوقِشت تجربة المنظمة في دعم ريادة الأعمال الرقمية، وفرص التعاون والتوسع في سوق المملكة في المجالات الرقمية وتنمية المواهب السعودية.
كما التقى برئيس شركة الصناعة «JTC» المتخصصة في مجال التطوير، وناقشَا معًا إمكان التعاون في مجالات التحوّل الرقمي الحكومي والابتكار، ودورهما في تطوير الصناعات والبنى التحتية الذكية.
عقب ذلك، التقى "السواحه" الرؤساء التنفيذيين لكل من شركتَيْ «INSIGNIAVC» و«Jungle Ventures» وشركة «VERTEX»، وتطرقت اللقاءات مجتمعة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها دعم ريادة الأعمال الرقمية، كما استُعرِضت خلالها الفرص الاستثمارية الواسعة التي يزخر بها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، في ظل توفر الفرص التي يشهدها السوق السعودي، خاصةً أن المملكة باتت مركزًا محوريًا للتقنية والابتكار.
وبخصوص «SG INNOVATE» و«Garena» و«DQforAll»، إضافةً إلى «SEEDS Capital»، فقد ناقشت الزيارة الأولى أفضل الممارسات المتبعة في مجال المشاريع التقنية المنبثقة من البحوث العلمية، وناقشت الثانية فرص تعميق التعاون في مجالات التعليم وصناعة الألعاب الرقمية، فيما ناقشت الزيارة الثالثة التي التقى فيها بمؤسس شركة «DQforAll» مجالات التعاون لتنمية المواهب الوطنية وإنشاء برامج التبادل العلمي بين البلدين، وتمحور اللقاء الرابع حول دعم ريادة الأعمال الرقمية، وتبادل المعرفة وفرص التعاون مع أصحاب رأس المال الاستثماري في المملكة.
واختتم "السواحه" زياراته بلقاء رئيس جامعة نانيانغ التكنولوجية «NTU Singapore»، حيث ناقشَا إمكان التعاون في مجال تنمية المواهب الوطنية، إلى جانب إنشاء برامج للتبادل العلمي والمعرفي بين البلدين الصديقين.