المملكة تعزز شراكتها مع سنغافورة في الابتكار والاقتصاد الرقمي

عقب ذلك، التقى "السواحه" الرؤساء التنفيذيين لكل من شركتَيْ «INSIGNIAVC» و«Jungle Ventures» وشركة «VERTEX»، وتطرقت اللقاءات مجتمعة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها دعم ريادة الأعمال الرقمية، كما استُعرِضت خلالها الفرص الاستثمارية الواسعة التي يزخر بها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، في ظل توفر الفرص التي يشهدها السوق السعودي، خاصةً أن المملكة باتت مركزًا محوريًا للتقنية والابتكار.