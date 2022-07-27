"شؤون الحرمين": أكثر من 100 ألف ساعة تطوعية داخل المسجد الحرام

من جانبه بيّن مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أحمد بن علي البركاتي، أن الإدارة تهتم بالمبادرات المجتمعية التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ومنها إرشاد الأشخاص ذوي الإعاقة من الساحات المحيطة بالمسجد الحرام إلى المواقع المخصصة داخل المسجد الحرام لهم، والتعريف بالخدمات المقدمة لهم. وتتمثل خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تخصيص مصليات خاصة، وإحاطته بشريط خاص يوضح خصوصيته وعلامة تدل على الموقع، وتجهيزه بكل الخدمات المتوافقة مع متطلبات الأمن الصحي لسلامتهم والاحتفاء بالقاصدين وإثراء تجربتهم؛ من خلال تطوير وتقديم خدمات متميزة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم أفضل لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وراحة.