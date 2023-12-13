"الأرصاد": يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم ، أن يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، في حين يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاءٍ من مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما تتهيّأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، الباحة، عسير وجازان مصحوبة برياح نشطة، ويتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، حائل والمرتفعات الجنوبية الغربية، وأجزاءٍ من سواحل المنطقة الشرقية.