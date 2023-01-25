ضمن جهود تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.. محميـة الإمام تركي تضبط 405 مخالفات

وأوضحت الهيئة أن المخالفات التي تم ضبطها، تمثلت في الرعي الجائر بالإبل، والأغنام، وإشعال النار في غير الأماكن المخصّصة لها، والدخول للأماكن الممنوعة دون تصريح، والتخييم دون الحصول على تصريح بذلك، والاحتطاب، حيث تمّ اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقاً لما هو منصوص عليه في نظام البيئة.