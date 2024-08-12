"الأرصاد" يصدر تنبيهَيْن لحائل وجازان.. رياح وأمطار على محافظات عدة

كما نبَّه المركز من هطول أمطارٍ غزيرة على منطقة جازان مصحوبة برياحٍ شديدة السرعة، وانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعقَ رعديّة، وجريان السيول، وتساقط البرد، على محافظات: صبيا، وبيش، وأبوعريش، وصامطة، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والدرب، وضمد، والطوال، وفرسان والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.