"الأرصاد" يصدر تنبيهَيْن لحائل وجازان.. رياح وأمطار على محافظات عدة

ؤ
تفصيلاً، نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
كما نبَّه المركز من هطول أمطارٍ غزيرة على منطقة جازان مصحوبة برياحٍ شديدة السرعة، وانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعقَ رعديّة، وجريان السيول، وتساقط البرد، على محافظات: صبيا، وبيش، وأبوعريش، وصامطة، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والدرب، وضمد، والطوال، وفرسان والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.