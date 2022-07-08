حامل لقب كأس العالم يزيد الراجحي يتجهز لخوض جولة إيطاليا من كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها

يستعد السائق السعودي وحامل لقب كأس العالم يزيد بن محمد الراجحي لخوض غمار الجولة الثالثة من كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها لموسم 2022 في إيطاليا.
وستكون هذه المشاركة الرابعة للبطل العالمي في باها إيطاليا في مسيرته الاحترافية حيث فاز يزيد الراجحي بلقبها في ظهوره الأول في عام 2014 وكرر الراجحي الإنتصار ذاته العام المنصرم (2021) على متن تويوتا هايلوكس.
ويعتبر يزيد الراجحي السائق السعودي الأول الذي تمكن من تحقيق اللقب العالمي لكاس العالم للراليات الكروس كانتري باها في أعلى فئة بتنظيم من الإتحاد الدولي للسيارات الـ فيا.
ويمثل باها إيطاليا الجولة الثالثة من جولات كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها الثمانية للموسم الجاري. وسينطلق الباها الإيطالي الذي يتكون من مرحلتين في اليوم الـ 7 من يوليو وسينتهي في اليوم الـ 10 من الشهر ذاته متضمنة مرحلة تأهيلية.
ويتميز مسار المرحلتين بالتقنية والمستويات العالية من التحدي على المسار الحصوي كما أن المياه الشفافة لنهر ميدونا الذي يمر في بعض المسارات يجعل من السباق أكثر حماساً خاصة بعد العبور على المياه بسرعة هائلة لرش المياه. وتقدر المسافة الإجمالية للرالي 619,48 كيلومتراً من أصل 354,35 كيلومتراً مقسمة الى 4 مراحل انتقائية ومرحلة تأهيل.
وسيستعين أيقونة المحركات السعودية، الراجحي في مهمة الحفاظ على اللقب، بخدمات ملاحه الإيرلندي مايكل اور الذي واكب البطل العالمي في معظم مسيرته في الراليات المحلية والعالمية.
وأعرب حامل اللقب، يزيد الراجحي عن استعداده للجولة الثالثة قائلاً: "مستعدون لخوض باها ايطاليا وهي المشاركة الرابعة لي هذا العام، فزت هنا مرتين وهي من الراليات الرائعة حقاً."
"كان الموسم الماضي موسماً شاقاً ومليئاً بالتحديات واتوقع موسماً مماثلاً له فنحن دوماً نتوقع الافضل، ولكن لا نعلم ما يخفيه لنا المسار من مفاجآت، فعلى اي حال، هذه هي طبيعة رياضتنا."
"سنبذل قصارى جهدنا للدفاع عن لقبنا العالمي، ما زال الوقت مبكراً للحسم. لدي فريق متكامل رائع وملاح مميز وانا على يقين تام بأننا تجمعنا رؤية موحدة واهداف واضحة، فعندما افوز، نفوز معاً."
ووجه الراجحي شكره الخاص للشريك الاستراتيجي والوكيل الحصري لشركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية، شركة عبد اللطيف جميل للسيارات على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية.