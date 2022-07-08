حامل لقب كأس العالم يزيد الراجحي يتجهز لخوض جولة إيطاليا من كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها

ويمثل باها إيطاليا الجولة الثالثة من جولات كأس العالم للراليات الكروس كانتري باها الثمانية للموسم الجاري. وسينطلق الباها الإيطالي الذي يتكون من مرحلتين في اليوم الـ 7 من يوليو وسينتهي في اليوم الـ 10 من الشهر ذاته متضمنة مرحلة تأهيلية.