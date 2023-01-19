حرس الحدود يحبط تهريب 18.2 طن قات وأكثر من 1.5 طن حشيش في 4 مناطق

وقال "القريني": تم القبض على المهربين، وعددهم 309 متهمين، منهم 10 مواطنين، و299 مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: 264 من الجنسية اليمنية، و33 من الجنسية الأثيوبية و2 من الجنسية الصومالية.