حرس الحدود يحبط تهريب 18.2 طن قات وأكثر من 1.5 طن حشيش في 4 مناطق

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك، أحبطت محاولات تهريب 18.2 طنًا من نبات القات المخدر وطن و526 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، خلال الفترة من 1 إلى 14/ 6/ 1444هـ.
وقال "القريني": تم القبض على المهربين، وعددهم 309 متهمين، منهم 10 مواطنين، و299 مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: 264 من الجنسية اليمنية، و33 من الجنسية الأثيوبية و2 من الجنسية الصومالية.
وأضاف: تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.