توزيع 84 ألف عبوة ماء زمزم في المسجد الحرام أمس

وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه تم استهلاك 2500 لتر معطرات، و32.200 لتر لتعقيم السجاد و550 لتراً للتعقيم بالبايوكير، و29.800 لتر لتعقيم الأسطح، و620 لتراً للتعقيم بالروبوتات، و2750 لتر معقمات الأيدي.