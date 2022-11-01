توزيع 84 ألف عبوة ماء زمزم في المسجد الحرام أمس

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام ليوم أمس الإثنين 1444/04/6هـ.
وشملت جهود الرئاسة، تقديم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ 33875 مستفيداً، وتوزيع 84 ألف عبوة مياه زمزم، واستهلاك 130 ألف لتر مطهرات، و16 ألف سجادة.
وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه تم استهلاك 2500 لتر معطرات، و32.200 لتر لتعقيم السجاد و550 لتراً للتعقيم بالبايوكير، و29.800 لتر لتعقيم الأسطح، و620 لتراً للتعقيم بالروبوتات، و2750 لتر معقمات الأيدي.
وأفادت بأنه تمّ توزيع 1600 كتيب ومطوية و2670 خدمة تطويف، فيما استفاد 13.500 شخص من التوعية الرقمية، و82.650 شخصاً من التوعية الميدانية.