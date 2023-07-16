الأمن العام يستعرض عدداً من الجرائم التي قبض على مرتكبيها

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو عدداً من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.
وجاء في مقطع الفيديو، الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه أُلقي القبض على مواطن في أبها قام بترويج مادة الحشيش المخدرة وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وبحسب الفيديو تم القبض على ثلاثة مواطنين في رنية قاموا بترويج مادة الأمفيتامين المخدر، وضُبِط بحوزتهم سلاح ناري ومبالغ مالية.
وفي بيش تم القبض على مواطن قام بترويج (44.6) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر مخبأة في تجاويف مركبة يقودها.
وفي بريدة تم القبض على مواطنين قاما بترويج (45) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، ومادة الأمفيتامين المخدر و(7,996) قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي وضبط بحوزتهما هواتف متنقلة.
وفي حائل تم القبض على مواطنين قاما بترويج (3,5) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وضبط بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة حية.
وفي حقل تم القبض على مواطنين قاما باتخاذ منزل شعبي وكراً لترويج مادة الحشيش المخدر ومادة الأمفيتامين المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وضبط بحوزتهما أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حية وكاميرات مراقبة وهواتف متنقلة ومبلغ مالي.
وفي الرياض تم القبض على مواطن قام باتخاذ منزل وكراً لترويج مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وضُبِط بحوزته سلاحان ناريان وذخيرة حية.
وفي جازان تم القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية قام بترويج (21) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر.
وفي المدينة المنورة تم القبض على مواطن قام باتخاذ منزل وكراً لترويج (44,878) قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر وضبط بحوزته مبلغ مالي.