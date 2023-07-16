الأمن العام يستعرض عدداً من الجرائم التي قبض على مرتكبيها

وجاء في مقطع الفيديو، الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه أُلقي القبض على مواطن في أبها قام بترويج مادة الحشيش المخدرة وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.