"العويشق" يجتمع بنائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي في الشرق الأوسط

اجتمع الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، بنائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي في الشرق الأوسط دانا سترول، والوفد المرافق لها.