الإعلان عن إطلاق مركز التميز للأنظمة التشغيلية بالأمن السيبراني في المملكة

وفي وقت سابق اليوم وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عنه، أعلن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، انطلاق أعمال النسخة الثالثة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني، تحت عنوان "رسم الأولويات المشتركة في الفضاء السيبراني"، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، ويستمر يومين بمشاركة أكثر من 150 متحدثًا دوليًّا، وحضور نخبة من صناع القرار، والرؤساء التنفيذيين من المنظمات الدولية ذات العلاقة بالمجال؛ يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية، وأبرز الشركات العالمية من 120 دولة.